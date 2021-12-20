20 Aralık dolar kuru son dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...
Son dakika... Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde yukarı yönlü hareket eden dolar kuru yeni haftaya rekor seviyede başladı. Dolar kuru, haftanın ilk gününde yüzde 7 uükselişle 17,62 liradan başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL old? İşte 20 Aralık güncel döviz kurları...
Dolar kuru son dakika... Bugün euro ve dolar ne kadar? Geçen hafta dalgalı hareket izleyen dolar kuru, 17,14 seviyesini tet ettikten sonra TCMB'nin beşinci müdahalesi sonrası haftayı 16,40 seviyelerinden kapatmıştı. Yeni haftanın ilk gününde kurların son durumunu merak eden yatırımcılar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL old? İşte 20 Aralık güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
İşte 20 Aralık güncel döviz kurları:
DOLAR KURU
EURO KURU
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KUR" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kontrollü kambiyo rejimi gibi zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Döviz kurundaki istikrarı bu tür zırva yöntemlerle değil, piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız.
Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. Pazartesi gününden itibaren ciddi manada finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış. Bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Biz nasıl ayakta dimdik duracağız demiyor, pazartesiden itibaren bu tür sıkıntılar olacağından bahsediyor. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız
Türkiye'nin ekonomide OHAL'e ihtiyacı olabileceğinin değerlendirilmesi akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır. Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kur tarafındaki konjonktürel dalgalanmalar dışında tamamen belirlediğimiz doğrultuda ilerlemektedir. Dün millet olarak kendi canımız pahasına ülkemizin istiklalini, istikbalini korumuştuk; bugün de paramızla, malımızla aynı fedakarlığı yapacağız."
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