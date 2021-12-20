20 Aralık dolar kuru son dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Bugün euro ve dolar ne kadar? Geçen hafta dalgalı hareket izleyen dolar kuru, 17,14 seviyesini tet ettikten sonra TCMB'nin beşinci müdahalesi sonrası haftayı 16,40 seviyelerinden kapatmıştı. Yeni haftanın ilk gününde kurların son durumunu merak eden yatırımcılar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL old? İşte 20 Aralık güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte 20 Aralık güncel döviz kurları: