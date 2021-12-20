Memura erken zam gündemde! Emekli zamlarında yeni formül masada! İşte 2022 maaşlarına yönelik son dakika detayı

ASGARİ ÜCRETLE UYUMLU BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Ancak sayıları 10 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken seyyanen zam da gündeme geldi. Burada seyyanen zam formülüne göre düşük maaşlı olanlardan başlayarak ödeme yapılması. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak.