Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE'ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Soruların yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı kira artış oranı TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belli olmuştu. İşte, Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE'ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaşmıştı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında yüzde 3,51 yükselirken, yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.