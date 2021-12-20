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Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE’ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE’ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...

Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı kira artış oranı TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belli olmuştu. Aralık 2021’de kira artış oranı yüzde 17,71 olarak açıklanmıştı. Yeni yıla kısa süre kala kirada oturan vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte, Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE’ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...

Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE'ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Soruların yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı kira artış oranı TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belli olmuştu. İşte, Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE'ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaşmıştı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında yüzde 3,51 yükselirken, yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Kiralara en fazla yüzde 17,71 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 17,71 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 17,71 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

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