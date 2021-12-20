Emekliye yüzde 40 zam: İşte olası yeni maaşlar | Ocak'ta iyileştirme var
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili birçok yeni gelişme var. Emekliye iyileştirme müjdesi verilirken yüzde 40'ı bulacak artış formülü gündemde. TÜED de 2 öneride bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. İşte emekli maaşlarına yüzde 40 zam yapılması durumunda emeklinin alacağı yeni maaşlar...
EMEKLİLERE yönelik ek zam hazırlığı büyük heyecan yarattı. Çeşitli formüller de gündeme geldi. Çalışmalar sürerken, emekliler de beklentilerini dile getirdi. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) emekliler için 2 talep geldi.
TÜED Başkanı Kazım Ergün, önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın asgari ücrete eşitlenmesini, ayrıca tüm emeklilere seyyanen zam istediklerini söyledi.
Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı ve bütün aylıklara seyyanen bir düzenleme getirilmeli" dedi.
MEVCUT ARTIŞ NE KADAR?
Ocak hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 10.48'e, memur emeklilerininki yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı.
Buna Aralık ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 14.2 olacak. Bu durumda memur emeklileri de yüzde 16.2 zam alabilecek.
YÜZDE 40'A VARAN ZAM OLUR MU?
Emekli zammı için kademeli formül ele alınırken, yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği konuşuluyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri geçtiğimiz Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.
Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa maaşlarına yaklaşık yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek.
Memur emeklilerinin zammı yüzde 16.2 çıkarsa da maaşlarına Ocak'ta yansıtılacak ek artış yüzde 11.1 olabilecek.
BİLGİN: İYİLEŞTİRME KADEMELİ OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi.
Bilgin, "Emeklilerde, kamuda çalışanlarda, işçilerde tüm çalışmalarımızı yaparken enflasyonu düşünüyoruz. Türkiye'nin en alt gelir gruplarını kapsayan asgari ücret politikasını ve enflasyonu dikkate alan ve sosyal refahı hedefleyen çalışma şeklimiz var" dedi.
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