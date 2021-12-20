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Başkan Erdoğan açıkladı! Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Başkan Erdoğan açıkladı! Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022’de memura vergi muafiyeti gelecek mi?

Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından vergi kesintisinin memur maaşlarına da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi? İşte haberin detayları...

Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulaması tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından vergi kesintisi ile ilgili sorular gündeme geldi. Peki, memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi? İşte cevaplar...

MEMUR MAAŞINDAN VERGİ KESİNTİSİ KALKIYOR MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vergi kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz."

2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.

İşte yeni rakamlar;

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net Ücret 4.253,40 TL
Artış oranı Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
Gelir Vergisi YOK
Damga Vergisi YOK
AGİ YOK
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
NET ÜCRET 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK 446,65 TL

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?

Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.

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