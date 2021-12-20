Başkan Erdoğan açıkladı! Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022’de memura vergi muafiyeti gelecek mi?

Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulaması tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından vergi kesintisi ile ilgili sorular gündeme geldi. Peki, memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi? İşte cevaplar...

MEMUR MAAŞINDAN VERGİ KESİNTİSİ KALKIYOR MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vergi kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz."