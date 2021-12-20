Maaşlarda vergi düzenlemesi... Asgari ücret vergi düzenlemesi nedir, ne anlama geliyor? Asgari ücret vergi ne kadar?

Asgari ücret vergi düzenlemesi nedir, ne anlama geliyor? Asgari ücret vergi ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. İşte, Asgari ücret vergi düzenlemesi nedir, ne anlama geliyor?

1)Asgari ücret üstünde maaş alanların vergi dilimleri nasıl tespit edilecek?

Asgari ücretin yıllık miktarı olan 60.048 TL için vergi dilimi sıfır olarak hesaplanacak. Bunun üzerindeki yıllık kazanç için yeni bir vergi dilimi oluşturulacak. Böylece çalışanlar daha az vergi ödeyecekler. Örneğin 8 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın 5 bin liralık brüt ücretinden vergi alınmazken 3 bin liralık brüt ücreti üzerinden vergi matrahı oluşturulup vergi hesaplanacak. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis'teki tasarı değiştiğinde uygulama da başlamış olacak.