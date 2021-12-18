Türkiye’den petrol aramaları için büyük hamle! 5 ilde harekete geçildi

Enes Şavah, "Geçtiğimiz günlerde Nusaybi'nde çıkan ve 11,8 gravity değerindeki petrol farklı noktalarda çok daha üst yoğunlukta elde edilebilir. Zira Suriye tarafında çok kaliteli yataklar bulundu. Söz konusu alanlar arasında çeşitli coğrafi ve jeolojik faktörler büyük oranda aynı. Bu nedenle sınır bölgelerinde büyük miktarlarda petrol olma ihtimali çok yüksektir. Türk kardeşlerimizin arama-sondaj faaliyetlerine devam etmesi ve hâlinde burada da kaliteli rezervlere ulaşılacağını umuyorum. Bu durumda elde edilen gaz ya da petrol Türk ekonomisine de milyarlarca dolarlık katkı sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de petrol arama-üretim lisans hakkı büyük oranda İngilizlere ait olmasına rağmen ABD'nin sahaya girmesi ile birlikte bu faaliyetler ABD'li Delta Crescent Energy LLC isimli şirket tarafından yürütülüyor. Şirket 2015 yılında ABD Özel Kuvvetler Komutanlığından istifa eden bir eski ABD'li subay tarafından yönetiliyor.