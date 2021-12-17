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Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...

Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrette yapılan artış sonrasında engelli aylığı ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelere yansımalarını merak ediyor. 2022 yılı asgari ücrete göre engelli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...

Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli maaşları asgari ücrette yaşanacak artış ile birlikte değişecek. 2022 asgari ücret zam oranı açıklandı. 2022 yılı net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. İşte, Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı?

ENGELLİ MAAŞI VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Evde bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.

BAKIM MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Evde bakım desteği engelli kişinin kendisine verilmiyor; bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine yani, üçüncü kişilere bu ödeme yapılıyor.

ENGELLİ MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIYOR?

Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor.

Bu destekten yararlanabilmek için de nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Engelli aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması da aranan şartlar arasında.

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