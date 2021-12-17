Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...

Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli maaşları asgari ücrette yaşanacak artış ile birlikte değişecek. 2022 asgari ücret zam oranı açıklandı. 2022 yılı net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. İşte, Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı?

ENGELLİ MAAŞI VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Evde bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.