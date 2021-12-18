18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Aralık evde bakım aylığı hangi illere yattı?
18 Aralık evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların desteklenmeleri için evde bakım yardımı veriliyor. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar bu ayki ödemelerin hangi illere yattığını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Aralık ayı evde bakım aylığı hangi illere yattı? İşte 18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021 Aralık ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri başladı. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli oldu. Peki, 2021 Aralık ayı evde bakım aylığı hangi illere yattı? İşte 18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
İşte 18 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
Edirne, Tokat, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Antalya, Karabük, Osmaniye, İstanbul, Zonguldak, Uşak, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Samsun, Niğde, Bilecik, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Manisa, Sakarya, Malatya, Çorum, Bursa, Gaziantep, Giresun, Eskişehir, Adana, Aksaray, Düzce, Kayseri.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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