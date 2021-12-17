VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM bursuna çevrildi. Yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilerin başvurduğu burs sonuçları için açıklama gelmişti. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...
VGM bursu ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl eğitim süresi boyunca verdiği burs için son viraja girildi. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta KYK burs sonuçlarının da erişime açılmasının ardından VGM yükseköğrenim bursu için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim burs miktarı ne kadar? İşte son gelişmeler...
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim burs sonuçları için tarih açıklaması geldi. VGM'nin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır."
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:
Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL
BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
- VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu?
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı başladı mı? 17 Aralık İstanbul hava raporu!
- Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?
- AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu...
- AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
- Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?
- Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Hangi ay geçerli?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?