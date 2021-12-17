VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM bursu ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl eğitim süresi boyunca verdiği burs için son viraja girildi. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta KYK burs sonuçlarının da erişime açılmasının ardından VGM yükseköğrenim bursu için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim burs miktarı ne kadar? İşte son gelişmeler...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim burs sonuçları için tarih açıklaması geldi. VGM'nin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: