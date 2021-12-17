Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu?
Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar oldu? Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Net asgari ücretin 4.250 lira olarak belirlenmesinin ardından günlük brüt ücret araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu? İşte cevaplar...
Asgari ücret günlük ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Emekçiyi koruyan, iş yerini ve üretimi sürdürmeyi amaçlayan yeni asgari ücret kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler günlük brüt ücrete çevrildi. Asgari ücretin günlük alt sınırını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.
İşte yeni rakamlar;
|Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret
|5.004,00 TL
|Asgari Ücret 2022 Net Ücret
|4.253,40 TL
|Artış oranı
|Yüzde 50,5
|Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük)
|166,80 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI
|Brüt Asgari Ücret
|5.004,00 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
|700,56 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
|50,04TL
|Gelir Vergisi
|YOK
|Damga Vergisi
|YOK
|AGİ
|YOK
|Kesintiler Toplamı
|750,60 TL
|NET ÜCRET
|4.253,40 TL
|AGİ DAHİL DESTEK:
|755,13 TL
|AGİ HARİÇ DESTEK:
|380,13 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
|Brüt Asgari Ücret
|5004,00 TL
|SGK Primi (İşveren Payı %15,5)
|775,62 TL
|İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2)
|100,08 TL
|İşverene Toplam Maliyeti
|5.879,70 TL
|İŞVERENE DESTEK
|446,65 TL
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?
Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.
AGİ UYGULAMASI KALKTI MI?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakamın maaşa eklenmesi gündeme geldi. Ancak apartman görevlileri için şu an uygulanan asgari ücrette gelir vergisi bulunmuyor.
Dolayısıyla bir vergi iadesi de söz konusu olmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak.
YÜKSEK MAAŞ ALANLAR
Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak.
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