Asgari ücret günlük ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Emekçiyi koruyan, iş yerini ve üretimi sürdürmeyi amaçlayan yeni asgari ücret kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler günlük brüt ücrete çevrildi. Asgari ücretin günlük alt sınırını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.

İşte yeni rakamlar;