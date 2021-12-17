Emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücretliler için zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. 6 aylık enflasyon emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşmasını sağlıyor. Asgari ücretin erken açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Peki, emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belli oluyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Emekli ve memurların heyecanla beklediği maaş zammı için tarih belli oldu. Bu sene asgari ücretin yıl sonunu beklemeden erken tarihte açıklanması ile birlikte emekli ve memur maaşlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, emekli ve memur maaş zammı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için TÜİK'in enflasyon oranını duyurduğu tarih bekleniyor. Yani yılın ikinci altı aylık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak. Buna göre, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak.
EMEKLİYE YENİ MAAŞ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere ek zam umudunu doğduğunu açıkladı. Erdem, "Emekliye Yeni Maaş" başlıkla yazısında şu ifadelere yer verdi:
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.
5 AYLIK VERİ VE ANKET
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek. Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.
MEMURLARDA ARTIŞ
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin değil memur emeklilerinin de maaşlarında artış değişecek.
Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak.
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5 zamma ilaveten bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bununla ilgili 5 aylık dönemin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 oldu. Bu oranlara Aralık enflasyonu eklenecek, kesin oranlar ortaya çıkacak.
Merkez'in anketinden çıkan sonuca göre ise memur emeklilerinin yüzde 5'lik zammına ilaveten 11.2 oranında enflasyon farkı eklenecek. Böylece zam oranı yüzde 16.2 olacak.
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