Emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belli oluyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Emekli ve memurların heyecanla beklediği maaş zammı için tarih belli oldu. Bu sene asgari ücretin yıl sonunu beklemeden erken tarihte açıklanması ile birlikte emekli ve memur maaşlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, emekli ve memur maaş zammı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için TÜİK'in enflasyon oranını duyurduğu tarih bekleniyor. Yani yılın ikinci altı aylık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak. Buna göre, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak.

EMEKLİYE YENİ MAAŞ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere ek zam umudunu doğduğunu açıkladı. Erdem, "Emekliye Yeni Maaş" başlıkla yazısında şu ifadelere yer verdi: