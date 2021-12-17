Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55’i için masada

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

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