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Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'i için masada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55’i için masada

Son dakika haberleri... Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

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