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Altının gramı 1000 lira oldu mu? Piyasalar kapandı! İşte Kapalıçarşı'da en güncel altın fiyatları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Altının gramı 1000 lira oldu mu? Piyasalar kapandı! İşte Kapalıçarşı’da en güncel altın fiyatları

Gün içerisinden altının gram fiyatı cuma günü gün içersinde 985 liraya kadar yükseldi. Piyasaların kapanmasıyla birlikte altın yatırımcıları "Peki gram altında en güncel fiyat ne? Gram altın 1000 liraya yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt aradı. 18 Aralık 2021 - Cumartesi gününe ait en güncel fiyatlar neler? Kapalıçarşı'da son durumu ve altın fiyatlarının CANLI takibini sayfamızda bulabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: Serbest piyasada altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Cuma günü gün içerisinde 24 ayar altının gram fiyatı 985 lirayı aştı. Peki Kapalıçarşı'da en güncel fiyat listesi ve piyasalardaki son duruma ait ayrıntılar haberimizde...

GRAM ALTIN 985 LİRAYI GÖRDÜ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı gün içerisinde gördüğü 985 lira seviyesinden 951,70 liraya geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 951,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 951,70 liradan,

6 bin 271 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 292 liradan,

868 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 872 liradan,

6 bin 128 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 148 liradan,

3 bin 64 liradan alınan yarım ziynet (altın) 3 bin 74 liradan

ÇEYREK ALTIN 1500 LİRAYI AŞTI

Bin 532 liradan alınan çeyrek ziynet altın) ise bin 537 liradan satıldı.

18 ARALIK 2021 - CUMARTESİ - ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI FİYAT TAKİP

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