Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den tarımsal destek ödemesi açıklaması! Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2,7 milyar TL'lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.