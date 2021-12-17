Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak’ta mı yatacak?
Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Asgari ücrete zam yapılmasının ardından memur maaşlarına zamların ne olacağı merak ediliyor. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, yeni yılda asgari ücretin brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiği anımsatılarak memura yeni maaş zammı talepleri dile getirildi. Peki; memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı?
Memura seyyanen zam var mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak'ta mı yatacak? Memur maaşı erken yatacak mı? Asgari ücrete tarihin en büyük zamlarından birisi yapılırken, memur zammında seyyanen zam olup olmayacağı merak ediliyor. Memur-Sen ek zam taleplerini dile getirdi ve ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır mesajı verdi. Peki, memura seyyanen zam var mı?
MEMURA SEYYANEN ZAM VAR MI?
Memur-Sen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın açıkladığı yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Memur-Sen'den yapılan açıklamada, yeni yılda asgari ücretin brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Asgari ücretteki artış, enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür. Oluşan tablo, büyüyen, gelişen, vizyonunu ve misyonunu genişleten Türkiye fotoğrafıyla uyumlaştırma çabası içerisinde olunduğunun göstergesidir."
"15 OCAK'TA HESAPLARA YANSITILMALI"
Açıklamada, kur ve enflasyon tarafındaki beklenmedik artışların kamu görevlilerinin alım gücünde oluşturduğu kayıpların da telafi edilmesi talep edilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Ekonomide yaşanan beklenmedik dalgalanma, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarımızı gölgelememeli, ek zam/ilave ödeme içeren Ek Protokol için en kısa sürede harekete geçilmelidir. Asgari ücrette vuku bulan artış iradesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası oluşan ekonomik dalgalanmayı dikkate alma konusunda da kendini göstermeli, 'Ek Protokol' çerçevesinde yapılacak ek zam/ilave ödeme, gelir vergisi yükünün hafifletilmesi, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konuları da bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede, zaman kaybedilmeden yetkili konfederasyon Memur-Sen ile bir araya gelinerek, müzakerelere başlanılmalı ve kamuoyuna deklare edildiği üzere ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır."
MEMUR MAAŞLARINA ZAM GELDİ Mİ?
2 bin 825 TL olan asgari ücret yüzde 50 zam ile 4 bin 250 TL'ye yükseltildi. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olanların maaşları enflasyon verilerine göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Hem emekli hem de memurlara yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkacak.
TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.47'lik zamma kesin gözüyle bakılıyor. 6 aylık enflasyon 3 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu zam oranı, açıklanacak enflasyona göre farklılık gösterebilir. Emekli ve memurlar, maaşlarını 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon ile öğrenecek.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın maaşlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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