Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak’ta mı yatacak?

MEMUR MAAŞLARINA ZAM GELDİ Mİ?

2 bin 825 TL olan asgari ücret yüzde 50 zam ile 4 bin 250 TL'ye yükseltildi. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olanların maaşları enflasyon verilerine göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Hem emekli hem de memurlara yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkacak.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.47'lik zamma kesin gözüyle bakılıyor. 6 aylık enflasyon 3 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu zam oranı, açıklanacak enflasyona göre farklılık gösterebilir. Emekli ve memurlar, maaşlarını 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon ile öğrenecek.