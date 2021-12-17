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Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan dövize 5. müdahale

Son dakika haberleri... Merkez Bankası tarafından dövize yapılan müdahale sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dövize satış yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Son dakika haberleri... Merkez Bankası tarafından dövize yapılan müdahale sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dövize satış yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama;

Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

Detaylar gelecek...

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