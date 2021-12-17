Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?
17 Aralık günün altın fiyatları! Altın ne kadar? Altın kaç TL oldu? Haftanın son gününde altının ne kadar olduğu ve nasıl bir grafik izlediği merak edilen konuların başında geliyor. 17 Aralık altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Gram altın rekor üstüne rekor kırarak 900 lirayı görürken, çeyrek altın 1.454 liraya yükseldi. İşte canlı takiple en güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!
Altın fiyatları 17 Aralık günü merakla sorgulanıyor. Haftanın son işlem gününde altın ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın kaç TL sorusunun cevabını merak ediyor. En önemli yatırım araçlarından birisi olarak görülen altın, son günlerde rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Serbest piyasadaki altın fiyatlarına göre; gram altının satış fiyatı 900 lirayı bulurken, çeyrek altın 1.454 lira olmuştu.
17 ARALIK ALTIN FİYATLARI!
17 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.45 itibarıyla gram altın alış ve satış fiyatı 911 TL'den işlem görüyor.
ALTIN DÜN NE KADARDI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 900 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 899,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 900 liradan, 5 bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 952 liradan, 820,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 824,80 liradan, 5 bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 816 liradan, 2 bin 898 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 908 liradan ve bin 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 454 liradan satıldı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 862 bin lira, en yüksek ise 892 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,95 artışla 890 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 916 milyon 346 bin 660,29 lira, işlem miktarı ise 1.085,28 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 922 milyon 693 bin 695,43 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Altın, Albayrak Döviz ve Altın ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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- Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?
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