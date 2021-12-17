Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 916 milyon 346 bin 660,29 lira, işlem miktarı ise 1.085,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 922 milyon 693 bin 695,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Altın, Albayrak Döviz ve Altın ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.