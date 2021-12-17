AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu

AGİ dahil asgari ücret hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılına ilişkin asgari ücret zammı belirlendi. 1 Aralık'ta başlayan süreç 16 Aralık'ta tamamlandı. 4.250 lira olarak belirlenen asgari ücrette AGİ dahil hesaplamanın nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte AGİ ve asgari ücret tablosu...

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Tarihi zam yapılan asgari ücret, yüzde 50.5'lik artışla net 4.253,40 lira oldu. Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

İşte yeni rakamlar: