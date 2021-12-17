AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu
AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Buna göre, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret en altı 4.250 TL olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından AGİ dahil asgari ücret hesaplamasının nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte AGİ ve asgari ücret tablosu...
AGİ dahil asgari ücret hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılına ilişkin asgari ücret zammı belirlendi. 1 Aralık'ta başlayan süreç 16 Aralık'ta tamamlandı. 4.250 lira olarak belirlenen asgari ücrette AGİ dahil hesaplamanın nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte AGİ ve asgari ücret tablosu...
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Tarihi zam yapılan asgari ücret, yüzde 50.5'lik artışla net 4.253,40 lira oldu. Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
İşte yeni rakamlar:
|Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret
|5.004,00 TL
|Asgari Ücret 2022 Net Ücret
|4.253,40 TL
|Artış oranı
|Yüzde 50,5
|Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük)
|166,80 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI
|Brüt Asgari Ücret
|5.004,00 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
|700,56 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
|50,04TL
|Gelir Vergisi
|YOK
|Damga Vergisi
|YOK
|AGİ
|YOK
|Kesintiler Toplamı
|750,60 TL
|NET ÜCRET
|4.253,40 TL
|AGİ DAHİL DESTEK:
|755,13 TL
|AGİ HARİÇ DESTEK:
|380,13 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
|Brüt Asgari Ücret
|5004,00 TL
|SGK Primi (İşveren Payı %15,5)
|775,62 TL
|İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2)
|100,08 TL
|İşverene Toplam Maliyeti
|5.879,70 TL
|İŞVERENE DESTEK
|446,65 TL
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?
Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.
AGİ UYGULAMASI KALKTI MI?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakamın maaşa eklenmesi gündeme geldi. Ancak apartman görevlileri için şu an uygulanan asgari ücrette gelir vergisi bulunmuyor.
Dolayısıyla bir vergi iadesi de söz konusu olmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak.
YÜKSEK MAAŞ ALANLAR
Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak.
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