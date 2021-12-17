Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yılbaşı ikramiyesi bulunuyor. 2022 Ocak ayında altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarında artış yaşanacak olan emekliler, yılbaşı ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmiyor. Bilindiği üzere emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyelerinin haricinde yılbaşı gibi resmi tatil günlerine özel bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.