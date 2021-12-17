Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başlarken, bir yandan da yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala gözler yılbaşı ikramiyesine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yılbaşı ikramiyesi bulunuyor. 2022 Ocak ayında altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarında artış yaşanacak olan emekliler, yılbaşı ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmiyor. Bilindiği üzere emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyelerinin haricinde yılbaşı gibi resmi tatil günlerine özel bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.
EMEKLİYE YENİ MAAŞ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere ek zam umudunu doğduğunu açıkladı. Erdem, "Emekliye Yeni Maaş" başlıkla yazısında şu ifadelere yer verdi:
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.
5 AYLIK VERİ VE ANKET
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek. Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.
MEMURLARDA ARTIŞ
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin değil memur emeklilerinin de maaşlarında artış değişecek.
Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak.
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5 zamma ilaveten bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bununla ilgili 5 aylık dönemin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 oldu. Bu oranlara Aralık enflasyonu eklenecek, kesin oranlar ortaya çıkacak.
Merkez'in anketinden çıkan sonuca göre ise memur emeklilerinin yüzde 5'lik zammına ilaveten 11.2 oranında enflasyon farkı eklenecek. Böylece zam oranı yüzde 16.2 olacak.
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