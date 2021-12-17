Borsa İstanbul devre kesici son dakika: BİST devre kesici ne demek? Borsada devre kesici kaç dakika sürer?
Son dakika... Borsa İstanbul'da işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. Bu gelişmelerin ardından devre kesici uygulamasının ne demek olduğu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Borsa İstanbul devre kesici nedir? BİST devre kesici ne demek? Borsada devre kesici kaç dakika sürer? İşte borsada devre kesici uygulaması ile ilgili merak edilenler...
Borsa İstanbul devre kesici ne demek? Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. Saat 16.24 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin işleme alınmasıyla birlikte gözler devre kesicinin ne demek olduğuna çevrildi. Devre kesici ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Borsa İstanbul devre kesici nedir? BİST devre kesici ne demek? Borsada devre kesici kaç dakika sürer? İşte haberin detayları...
BORSADA DEVRE KESİCİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 17.24'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.
ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ SİSTEMİ HAKKINDA
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünde Pay Piyasasında halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin (EBDKS) oluşturulmasına karar verilmiştir.
Buna göre;
BIST 100 Endeksinin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde EBDKS devreye girecek ve Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçlşarı Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır. EBDKS uygulaması kapsamında referans olarak alınacak endeks, değişim yönü ve oranları gelişen şartlara göre önceden duyurulmak suretiyle Borsa tarafından değiştirilebilecektir.
BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?
Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır. İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.
BORSA İSTANBUL'DAN DEVRE KESİCİ AÇIKLAMASI
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, saat 16.54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, saat 16.24 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17.14'te tek fiyat emir toplama, 17.19'da eşleştirme yapılacak ve 17.24'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.24'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17.24'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.
VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 17.24'te yeniden başlayacaktır."
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi saat 16.24'te endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girmişti.
Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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