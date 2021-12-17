Borsa İstanbul devre kesici son dakika: BİST devre kesici ne demek? Borsada devre kesici kaç dakika sürer?

Borsa İstanbul devre kesici ne demek? Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. Saat 16.24 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin işleme alınmasıyla birlikte gözler devre kesicinin ne demek olduğuna çevrildi. Devre kesici ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Borsa İstanbul devre kesici nedir? BİST devre kesici ne demek? Borsada devre kesici kaç dakika sürer? İşte haberin detayları...

BORSADA DEVRE KESİCİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 17.24'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.