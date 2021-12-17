Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir?
Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir? Borsada Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girdiği belirtiliyor. Borsada yaşanan sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı. Peki, borsa neden düşüyor?
Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir? Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiğini açıkladı. Borsada yaşanan sert düşüşe bağlı olarak devre kesicinin devreye girmesiyle birlikte borsa neden düşüyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Borsa İstanbul'dan yapılan ayrı bir açıklamaya göre pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16:44'de tek fiyat emir toplama, 16:49'da eşleştirme yapılacak ve 16:54'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.
BORSADA DÜŞÜŞ YAŞANDI
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.44'te tek fiyat emir toplama, 16.49'da eşleştirme yapılacak ve 16.54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.44'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.54'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.
VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.54'te yeniden başlayacaktır."
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 6'yı aştı.
Endeks tarafında dün rekor işlem hacmi olan seviyeninde üzerine çıkarak 65 milyar TL'ye ulaştı. Viop tarafında ise Aralık vadeli kontratta yüzde 10 geri çekilme ile taban seviyeyi gördü.
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