Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir?

BORSADA DÜŞÜŞ YAŞANDI

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.44'te tek fiyat emir toplama, 16.49'da eşleştirme yapılacak ve 16.54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.44'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.54'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.54'te yeniden başlayacaktır."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 6'yı aştı.

Endeks tarafında dün rekor işlem hacmi olan seviyeninde üzerine çıkarak 65 milyar TL'ye ulaştı. Viop tarafında ise Aralık vadeli kontratta yüzde 10 geri çekilme ile taban seviyeyi gördü.