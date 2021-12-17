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AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu...

AGİ kalktı mı? Her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin 2022 zammı açıklandı. Bilindiği üzere asgari ücret ile beraber AGİ ücretleri de zamlanır. 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücretten verginin kaldırılmasının ardından AGİ'nin de kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu işçilere AGİ verilecek mi? İşte cevaplar...

AGİ kalktı mı? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerekli araştırmayı yaptı ve toplantılar sonucunda ne kadar zam yapıldığı duyuruldu. 2022'de geçerli olacak asgari ücrette tarihi zam yapıldı. Yüzde 50.5'lik zammı Başkan Erdoğan açıkladı. Bu gelişmelerin ardından AGİ ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu işçilere AGİ verilecek mi? İşte haberin detayları...

AGİ KALKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakamın maaşa eklenmesi gündeme geldi. Ancak apartman görevlileri için şu an uygulanan asgari ücrette gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla bir vergi iadesi de söz konusu olmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak."

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR

Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak.

İşte yeni rakamlar:

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net Ücret 4.253,40 TL
Artış oranı Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
Gelir Vergisi YOK
Damga Vergisi YOK
AGİ YOK
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
NET ÜCRET 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK 446,65 TL

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