AGİ kalktı mı? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerekli araştırmayı yaptı ve toplantılar sonucunda ne kadar zam yapıldığı duyuruldu. 2022'de geçerli olacak asgari ücrette tarihi zam yapıldı. Yüzde 50.5'lik zammı Başkan Erdoğan açıkladı. Bu gelişmelerin ardından AGİ ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu işçilere AGİ verilecek mi? İşte haberin detayları...

AGİ KALKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: