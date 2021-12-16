Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para?

Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.