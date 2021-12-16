Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para?
Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ’nin dahil olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. 2022 asgari ücret açıklamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar AGİ dahil asgari ücret hesaplaması yapıyor. Asgari ücrete AGİ dahil mi sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte yanıtı!
Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para oldu? Milyonlarca işçinin gelirini etkileyecek asgari ücret zammıyla birlikte AGİ ücretlerinde de artış yaşanacak. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'de artış yaşanmasıyla birlikte asgari ücrete AGİ dahil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? AGİ hariç asgari ücret kaç para oldu? İşte detaylar!
AGİ HARİÇ ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA?
Asgari ücrete ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detaylar haberimizde olacak.
ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?
1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.
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