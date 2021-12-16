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Asgari ücret toplantısı canlı izle! 16 Aralık asgari ücret toplantısı izle! (2022 Asgari ücret canlı yayın)

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Asgari ücret toplantısı canlı izle! 16 Aralık asgari ücret toplantısı izle! 2022 Asgari ücret canlı yayın

Asgari ücret toplantısı canlı izle! 16 Aralık asgari ücret toplantısı izle! Asgari ücret canlı yayın 2022 toplantısı öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. Asgari ücretin belirleneceği kritik 4. toplantı başladı. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı toplantıda milyonların gelecek yıl alacağı maaş belli olacak. Maaşın ne kadar olacağı sorgulanırken, 16 Aralık asgari ücret toplantısı canlı izleme yolları araştırılıyor. İşte, asgari ücret toplantısı canlı izleme ekranı!

16 Aralık asgari ücret toplantısı canlı izle! Asgari ücret canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 2022 asgari ücret canlı yayın ekranı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın 2022 yılında alacağı maaş miktarının belli olacağı 2022 asgari ücret için gözler kritik 4. toplantıya çevrildi. Toplantıdan çıkacak karara göre maaşların ne kadar olacağı belli olacak. Bu önemli toplantıyı takip etmek isteyenler asgari ücret toplantısı canlı izleme yollarını sorguluyor.

Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLDU? AGİ DAHİL 2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI İZLE!

A Haber canlı yayınlarıyla asgari ücret toplantısında yaşanan son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

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VERGİ İNDİRİMİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Milyonlarca asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı.

Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

HAZİNE ÜSTLENECEK

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira.

Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

Bakan Nebati: Asgari ücret... BAKAN NEBATİ: ASGARİ ÜCRET...

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