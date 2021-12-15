Denizde bolluk başladı! Balık tezgahlarında fiyat düştü

"İKİNCİ AYA KADAR DA BOL ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Bu sene istavritin hamsiye göre daha bol olduğunu belirten Balıkçı Murat Acet ise "İstavrit fiyatları geçen yıl 35-40 TL arasındaydı. Bu yıl hamsiye göre daha bol çıkıyor. İkinci aya kadar da bol çıkmasını bekliyoruz. Şu an 25 TL fiyatı. Gayet uygun. Mevsim balığı olarak da şu an istavrit tüketiliyor" dedi.