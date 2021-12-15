Kripto platformunda hata: Bir anda herkes trilyoner oldu!

Kripto para ticaret platformu Coinbase'deki bir hata nedeniyle birçok kullanıcı, kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan daha zengin oldu. Ancak şişirilmiş kripto para birimi satılamadığı için bu kazara zenginlik kısa sürdü.