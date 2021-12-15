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Son dakika: FED politika faizi duyurdu! FED'in politika faizi ne anlama geliyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika: FED politika faizi duyurdu! FED’in politika faizi ne anlama geliyor?

Son dakika ekonomi haberi... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, 2022'de faiz artırımı sinyali verildi. Diğer yandan Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı. FED'in faiz kararı sonrasında dolar, euro ve altında son durum ne? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

2022-2023 TAHMİNİ

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'in medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı oldu. Fed Başkanı Powell'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.

SABİT BIRAKTILAR

Fed piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de kasım ayına ait enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam, 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Öte yandan, ülkedeki aylık enflasyonun yüzde 0,8 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ekimde ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.

VARLIK ALIM HIZI 30 MİLYAR DOLARA ÇIKIYOR

Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Yarın saat 14.00'te Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı beklenecek.

FED'in faiz kararı sonrası:

DOLAR: 14.79

EURO: 16.64

GRAM ALTIN: 837.6

Ayrıntılar geliyor...

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