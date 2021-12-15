Son dakika: FED politika faizi duyurdu! FED’in politika faizi ne anlama geliyor?

Bu rakam, 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Öte yandan, ülkedeki aylık enflasyonun yüzde 0,8 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Ekimde ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.