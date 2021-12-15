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BDDK'dan vatandaşlara kritik uyarı: O hesaplara dikkat edin

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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BDDK’dan vatandaşlara kritik uyarı: O hesaplara dikkat edin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan son dakika açıklamasında sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara yönelik vatandaşları uyardı. İşte açıklamanın detayları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

HERHANGİ BİR MOBİL UYGULAMA YOK

BDDK'den yapılan açıklamada, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Akben açıklamasında, "Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

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