Fed faiz kararı son dakika! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Fed'in aralık ayı toplantısında sadece varlık alım hızını azaltması bekleniyor. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Fed'in kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta? İşte haberin detayları...
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed'in yılın son toplantısı 14-15 Aralık'ta gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi sonrası 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini bildiriyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta? İşte Fed toplantısı ile ilgili merak edilenler...
FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), aralık ayı toplantısı 14-15 Aralık'ta gerçekleştiriliyor. Toplantıda alınacak kararlar merak edilirken, kararların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Fed'in faiz kararı bugün TSİ 22.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın konuşması ise 22.30'da başlayacak.
2022'DE 2 FAİZ ARTIŞI OLABİLİR
14-15 Aralık'ta yapılacak toplantıda Fed'in, faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor, varlık alım hızını ise bir miktar daha azaltması öngörülüyor. Fed'in ilk faiz artışının Haziran 2022'de olabileceğine dair piyasalarda güçlü bir beklenti bulunmasına karşın mart da ihtimaller arasında yer alıyor.
Analistler, son zamanlarda "şahinleşen" Fed'in, gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesinde TÜFE verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle hareket alanını genişlettiğini ancak enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla varlık alım hızını daha da yavaşlatmasının beklendiğini kaydetti.
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi sonrası 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini, ilk faiz artışının haziranda, ikinci faiz artışının ise aralıkta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Marey, "Aralık ayı toplantısında varlık alım hızının 30 milyar dolar azaltılması en mantıklı karar olabilir. Çünkü böyle bir karar Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre Fed, ilkbaharda faiz artışına hazır." ifadelerini kullandı.
Ilımlı bir ekonomik ivme olması durumunda Fed'in mart veya mayısta faiz artırımı yapma isteğini azaltabileceğini belirten Marey, yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabileceğini, ikinci yarıda da 25 baz puanlık bir artış daha yapılabileceğini söyledi.
"OMİCRON VARYANTI FAİZ ARTIRIM DÖNGÜSÜ İÇİN ÖNEMLİ OLABİLİR"
Philip Marey, 2022'de ABD'de enflasyonda düşüş görülebileceğini, büyümenin ise ılımlı olabileceğini kaydetti.
Omicron varyantının varlık alım hızının azaltılmasını etkilemeyeceği öngörüsünde bulunan Marey, yeni varyantın faiz artırım döngüsü için ise önemli olabileceğini vurguladı.
"FED, 2022'DE 2 FAİZ ARTIŞI OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNABİLİR"
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in, varlık alım programında azalışa gidebileceğini, enflasyonun öngörülerden daha uzun sürebileceğine dair açıklamada bulunabileceğini ve 2022 için enflasyon tahminini yükseltebileceğini söyledi.
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