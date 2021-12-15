Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammında flaş gelişme yaşandı. Yüksek zam beklentisi süren asgari ücrette bu sene farklı çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk üç toplantı gerçekleştirildi. Geriye sadece bir toplantı kaldı. Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: