Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'dan geldi. Son zamanlarda görülen fiyat artışları sonrası asgari ücrette yüksek zam beklentisi oluştu. Hükümet, herkesi tatmin edecek asgari ücret için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammında flaş gelişme yaşandı. Yüksek zam beklentisi süren asgari ücrette bu sene farklı çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk üç toplantı gerçekleştirildi. Geriye sadece bir toplantı kaldı. Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz."
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, asgari ücreti belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak son toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin liraya yaklaşacağı, 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
AGİ NE KADAR OLACAK?
Yapılan son görüşmelere göre AGİ'de %30 zam yapılması bekleniyor. Eğer AGİ'ye %30 zam uygulanırsa güncel tutarlar şu şekilde olacak:
|AGİ
|Mevcut
|%30 Zamlı
|Bekar
|268,3
|348,8
|Eşi çalışmayan çocuksuz
|321,97
|418,57
|Eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|362,22
|470,89
|Eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|402,46
|523,21
|Eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|456,13
|592,97
|Eşi çalışan çocuksuz
|268,31
|348,8
|Eşi çalışan, 1 çocuklu
|308,55
|401,13
|Eşi çalışan, 2 çocuklu
|348,8
|453,44
|Eşi çalışan, 3 çocuklu
|402,46
|523,21
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
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- Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?
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