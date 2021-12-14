Tarih açıklandı mı? Asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücret toplantısı yarın mı? Ciddi artış beklentisi süren asgari ücrette geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrette geriye bir toplantı kaldı. Komisyon, dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücreti belirleyecek. Şimdi ise gözler son toplantı tarihine çevrildi. Peki, asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte son gelişmeler...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamalara çevrildi. Komisyon dördüncü kez toplanarak yeni ücreti belirleyecek. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının ardından yeni ücret açıklanacak. Peki, asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon 4'üncü kez toplanacak. Ancak son toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirmişti.
Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekmişti. Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, şunları söylemişti:
"BAYRAM HAVASI YARATACAKTIR"
"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.'
'Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?
VERGİ İADESİ ARTACAK: Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor.
Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.
TAZMİNATA YENİ HESAP: Yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve i0hbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrette yapılacak zamla birlikte bu tutar aratacak. Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında işten çıkartılan bir işçi daha çok tazminat alacak.
İŞSİZE YÜKSEK MAAŞ: İşsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ücretin yüzde 80'i kadar hesaplanıyor.
Asgari ücrette yapılacak artış oranında işsizlik ödenekleri de yükselecek. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL olarak uygulanıyor. Şu anda işsizlik ödeneği almakta olanlar için de eğer tavandan maaş alıyorlarsa yeni yılda ödenekleri yükselecek.
SOSYAL ÖDEMELERE AVANTAJ: 65 yaş aylığı ile engelli aylıkları ve evde bakım parası bağlanırken muhtaçlık durumuna bakılıyor. Muhtaçlık durumu tespit edilirken hane içinde kişi başına gelirin 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları için asgari ücretin 3'te 1'inden az, engelli bakım parasında ise 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Asgari ücretteki artışın yüksek olması bu ödemelerden daha fazla vatandaşın yararlanmasını sağlayacak.
PRİMLER ARTACAK
Asgari ücretin artmasıyla birlikte ödenen SSK ve Bağ-Kur primleriyle isteğe bağlı ödenen primler ve GSS primleri de artmış olacak. Bu primler brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar hesaplanıyor. Borçlanma miktarları da artacak. Yani askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar Ocak ayından itibaren daha yüksek paralar ödenecek.
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