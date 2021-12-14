Tarih açıklandı mı? Asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamalara çevrildi. Komisyon dördüncü kez toplanarak yeni ücreti belirleyecek. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının ardından yeni ücret açıklanacak. Peki, asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon 4'üncü kez toplanacak. Ancak son toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.