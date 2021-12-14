Karadeniz’deki doğal gaz keşfinde son durum! TPAO Genel Müdürü Bilgin: Yılda 4 milyar dolar...

Vali Güner, "Filyos Limanında yapılan çalışmalar şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceği için oldukça heyecan vericidir. Burada bir ekonomik değer oluşuyor. Tüm yapılarıyla birlikte gerçekleştirilen yatırımlar büyük bir istihdama da kapı aralamaktadır. Filyos'daki yatırımlar büyük bir ekonomik güçle birlikte bilim ve teknolojiyi de işaret ediyor. Bu noktada Bartın Üniversitesi yaptığı çalışmalarla öne çıkmaktadır. Filyos Vadisi Projesi ve Endüstri Bölgesi alanında ihtisaslaşma başarısı gösteren Bartın Üniversitesinin tüm birikimini ve insan kaynağını bu yönde kullanmaktadır. Bu bölgeye dönük teknopark kurulması konusu da gerçekleştiğinde Bartın Üniversitesinin sürece olan katkıları daha da artacaktır" dedi.