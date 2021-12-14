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Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin merakla beklediği kuraklık destek ödemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli ödemelerin yatacağı tarihi duyurdu. İşte, kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...

Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuraklık destek ödemeleri için açıklamalar geldi. Daha önce ödemelerin belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacağı duyurulmuştu. İşte, Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2021 tarihli Kabine sonrası açıklamada bulundu, ''Çiftçilere de bir müjde vermek istiyorum. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.'' dedi.

KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,

* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.

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