Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuraklık destek ödemeleri için açıklamalar geldi. Daha önce ödemelerin belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacağı duyurulmuştu. İşte, Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak" ifadelerini kullandı.