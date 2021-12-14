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Altın son dakika! Gram altın artacak mı düşecek mi? Gözler kritik toplantıdan çıkacak kararda...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Altın son dakika! Gram altın artacak mı düşecek mi? Gözler kritik toplantıdan çıkacak kararda...

Son dakika altın haberi... Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken haftaya 839 TL gibi yeni bir rekorla başladı. Aralık ayında da süren fiyat artışının ardından piyasalar kritik bir sürece girdi. Yatırımcılar dünyada FED'in toplantısından çıkacak kararı ve açıklamaları beklemeye başladı. Bununla birlikte "Bugün altın kaç lira? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte altın fiyatlarına yönelik son gelişmeler...

Altın fiyatları için hareketlilik artarken, piyasalar için Aralık ayının en kritik haftası başladı. 2021 yılına 454 TL seviyesinden başlayan altın gram fiyatı haftanın ilk işlem günü 839 TL'yi görerek rekor kırdı.

YÜZDE 84 KAZANDI

Yurt içindeki altın yatırımcıları son olarak ons altın fiyatı için kritik olacak Fed toplantısına odaklandı. Bu zirve seviyesi dikkate alındığından altın gram fiyatı 2021 yılında yatırımcısına yüzde 84 kazanç sağladı.

FAİZ ARTIRIMI GELEBİLİR

ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon oranı, ons altın için destekleyici olmasının beklenmesi durumunu Fed'in sıkı para politikasına geçişini hızlandırabileceği endişesi ile baskıladı. Açıklanan yüksek enflasyon 2022 yılında faiz artırımı gelebileceği ihtimalini güçlendirdi. Bununla beraber ons altın fiyatı 1800 dolar psikolojik direncinin altında zayıf seyrini sürdürüyor.

Not: Ons altın normalde enflasyondan korunma aracıdır. Yüksek enflasyon karşısında yükselmemesinin nedeni Fed'in olası faiz artırım beklentisinin artmasından kaynaklanıyor.

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.

YATIRIMCILAR O TOPLANTIYA ODAKLANDI

Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesaj ve ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon rakamları 2022 yılında faiz artırım beklentisini artırdı. Bu durum dolar endeksine destek olurken, ons altın fiyatları için baskı yaratan ana unsur oldu.

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed toplantısında olacak.

Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Son açıklanan ABD enflasyon verisinin yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkması bu ihtimali daha da güçlendirdi.

ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Gram altın fiyatları yeni haftada 808 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 839 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 84'ün üzerinde kazanç sağladı.

Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 356 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 74'ün üzerinde kazandırdı. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 120 dolar olarak dikkat çekiyor.

İŞTE GÜNÜN RAKAMLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 808,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.306,00 lira, Cumhuriyet altını 5.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 808,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Lira(Tam) Ziynet 5.120,00 5.140,00 5.204,00 5.224,00

Yarım Ziynet 2.560,00 2.570,00 2.602,00 2.612,00

Çeyrek Ziynet 1.280,00 1.285,00 1.301,00 1.306,00

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