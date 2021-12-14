Altın son dakika! Gram altın artacak mı düşecek mi? Gözler kritik toplantıdan çıkacak kararda...

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Son açıklanan ABD enflasyon verisinin yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkması bu ihtimali daha da güçlendirdi.