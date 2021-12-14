14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
ABONE OL
KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvurusu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi "Tuzla Aydınlık Evler"in temeli atıldı. Projeye başvuru yapmak ve ev sahibi olmak isteyenler KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Peki; KİPTAŞ Tuzla başvuru ne zaman?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman? KİPTAŞ dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Tuzla'da inşa edilen projelere şimdiden büyük ilgi gösterildi. KİPTAŞ internet sitesi üzerinden 500 TL katılım bedeli ile yapılabilecek projeye yoğun şekilde başvuru yapılıyor. Peki; KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Toplam 321 konut, 21 dükkan ve bir kreşin yer aldığı projeye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümü olmayan, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış kişiler başvuru yapabilecek.

Ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler, üzerine ev olmaması ve diğer şartları taşıması halinde projeye başvurabilecek.

KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13-28 Aralık tarihleri arasında online olarak KİPTAŞ internet sitesi üzerinden 500 TL katılım bedeli ile yapılabilecek.

Projede ayrıca şartları uyan sağlık çalışanları, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler ayrıcalıklı grup olarak belirlenerek bu kişilere yüzde 25 kontenjan ayrıldı.

Yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun emek sarf eden, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları yine unutulmadı ve ayrıcalıklı grup kategorisine alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA