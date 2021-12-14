KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?
KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvurusu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi "Tuzla Aydınlık Evler"in temeli atıldı. Projeye başvuru yapmak ve ev sahibi olmak isteyenler KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Peki; KİPTAŞ Tuzla başvuru ne zaman?
KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman? KİPTAŞ dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Tuzla'da inşa edilen projelere şimdiden büyük ilgi gösterildi. KİPTAŞ internet sitesi üzerinden 500 TL katılım bedeli ile yapılabilecek projeye yoğun şekilde başvuru yapılıyor. Peki; KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır?
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Toplam 321 konut, 21 dükkan ve bir kreşin yer aldığı projeye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümü olmayan, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış kişiler başvuru yapabilecek.
Ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler, üzerine ev olmaması ve diğer şartları taşıması halinde projeye başvurabilecek.
KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 13-28 Aralık tarihleri arasında online olarak KİPTAŞ internet sitesi üzerinden 500 TL katılım bedeli ile yapılabilecek.
Projede ayrıca şartları uyan sağlık çalışanları, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler ayrıcalıklı grup olarak belirlenerek bu kişilere yüzde 25 kontenjan ayrıldı.
Yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun emek sarf eden, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları yine unutulmadı ve ayrıcalıklı grup kategorisine alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?
- Asansör sapığı kimdir, nereli, yakalandı mı? Esenyurt asansörde taciz videosu izleyenleri şok etti!
- 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? 2022 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler
- Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur?
- Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti
- Altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum!
- Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...