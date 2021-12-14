KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Toplam 321 konut, 21 dükkan ve bir kreşin yer aldığı projeye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümü olmayan, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış kişiler başvuru yapabilecek.