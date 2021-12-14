2022 asgari ücret zammı ile maaşlar artacak! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar

Türkiye'de milyonlar asgari ücret zammı ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. '2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alırken, yeni rakamın bu hafta içinde duyurulması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Asgari ücretin artması ise sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanlara olumlu yansıyacak.