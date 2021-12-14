Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Ekonomide gözler Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına göre döviz kurlarının ve ekonomideki diğer parametrelerin değişmesi bekleniyor. Bu kritik toplantıdan çıkacak karar merak ediliyor. Yılın son toplantısında faizin düşebileceği tahminler arasında bulunuyor. Peki; Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?