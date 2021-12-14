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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Döviz kurlarını ve ekonomik verileri yakından etkilemesi beklenen kritik faiz toplantısından çıkacak karar gündemdeki yerini koruyor. Merkez Bankası, kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda faizi 100 baz puan düşürmüştü. Faize karşı politikalar devam ederken; Aralık ayında faizin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki; Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Ekonomide gözler Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına göre döviz kurlarının ve ekonomideki diğer parametrelerin değişmesi bekleniyor. Bu kritik toplantıdan çıkacak karar merak ediliyor. Yılın son toplantısında faizin düşebileceği tahminler arasında bulunuyor. Peki; Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

16 Aralık Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekonomide gözler, perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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