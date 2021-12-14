Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (Fed), bu hafta içerisinde aralık ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Merkez bankalarının öncüsü konumunda bulunan Fed'in faiz kararını hangi tarihte açıklayacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Analistler, Fed'in son dönemdeki şahin tutumunu devam ettirip ettirmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Fed 2021 Aralık ayı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasalarda Fed kararları yakından takip ediliyor. Aralık ayına ilişkin Fed faiz kararı 15 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

En son salgının ortaya çıktığı Mart 2020'de politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed'in, bu ay da oranlarda değişikliğe gitmemesi bekleniyor.