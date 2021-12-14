İlave tediye ne zaman yatacak? 2021 Aralık ilave tediye ödemesi yatmaya başladı mı? Ne kadar ödenecek?
İlave tediye ne zaman yatacak? 2021 Aralık ilave tediye ödemesi merak edilen konuların başında geliyor. İlave tediyenin yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca memur 3 taksitle yapılan ilave tediye ödemelerinden faydalanıyor. Tediyenin ilk iki taksiti Ocak ve Mayıs aylarında ödenmişti. Son taksit Aralık ayında hesaplarda olacak. Peki; ilave tediye ne zaman yatacak? 2021 Aralık ilave tediye hakkında merak edilen detaylı bilgiler!
2021 Aralık ilave tediye ödemesi araştırılan konuların başında geliyor. İlave tediye ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bu yılın son taksiti için ödemelerin Aralık ayında yapılacağı duyurulmuştu. Yılın son günleri yaklaşırken ilave tediye ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2021 Aralık ilave tediye ödemesi ne zaman?
İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi.
İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırılacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.
TEDİYE NE DEMEK?
Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.
İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.
Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.
İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.
Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.
Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.
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- İlave tediye ne zaman yatacak? 2021 Aralık ilave tediye ödemesi yatmaya başladı mı? Ne kadar ödenecek?
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