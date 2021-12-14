Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 14 Aralık’ta hangileri? Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?
14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parasının yatıp yatmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Her ay binlerce kişinin hesabına yatırılan evde bakım maaşlarından, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilerin aileleri faydalanıyor. 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapılıyor. Maaşların sorgulama işlemi E-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılıyor. İşte, evde bakım maaşı ödemeleri hakkında son detaylar!
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Aralık günü araştırılıyor. Evde bakım parasının ne zaman yatacağı gündeme araştırılan konuların başında geliyor. Her yıl binlerce kişi evde bakım maaşı alıyor. Kuruldan onay alan kişilerin ailelerine maaş bağlanıyor. E-Devlet veya SMS ile sorgulanan evde bakım maaşı, evlerinde yardıma ihtiyaç bulunan ve kendi bakımlarını sağlayamayan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen bir maaş türü.
14 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Tahminlere göre maaşların 15 Aralık'ta yatırılacağı düşünülüyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 14 Aralık’ta hangileri? Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?
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