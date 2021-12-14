Borsa tarihi zirveyi gördü! Üretim ekonomiye can verdi
Türkiye'nin faizle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken üretimler de borsada rekorların peş peşe kırılmasını sağlıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,70'lik artış gösterdi. BIST'in yükselişi ile çıkılan 2.137,31'lik puan tarihi zirve oldu.
TARİHİ REKOR GELDİ
Dün 2.101,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,44 puan ve yüzde 1,50 değer kazanarak 2.132,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.124,06, en yüksek ise 2.152,67 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,32 ve teknoloji endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Petkim, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir (D) oldu.
ALTININ ONSU 1,784,9 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,42, bileşik getirisi yüzde 21,46 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 113,6 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,2700 liradan, avro 16,1480 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.784,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 74,1 dolardan işlem görüyor.
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