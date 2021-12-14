Borsa tarihi zirveyi gördü! Üretim ekonomiye can verdi

TARİHİ REKOR GELDİ

Dün 2.101,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,44 puan ve yüzde 1,50 değer kazanarak 2.132,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.124,06, en yüksek ise 2.152,67 puan ile rekor seviyeyi gördü.