550 milyon liralık dev yatırım! Tarih belli oldu: Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Bize en son söylenen havalimanın Mart ayı içerisinde resmen açılacağı ve uçuş seferlerinin başlayacağı noktasında. Bunlar tabii tatlı bir bekleyiş. Çok bir zaman kalmadı. Yıllardır beklediğimiz hayalimiz gerçekleşiyor. 2-3 ay çok önemli değil. Kış aylarında seferlerin zaman zaman aksadığı oluyor. Yani bu iki aylık gecikmenin ben çok sıkıntı olacağını düşünüyorum. İnşallah Mart ayı içerisinde Tokatlılar havaalanıyla buluşacak. Bir rüya, bir özlem daha sona erecek" dedi.