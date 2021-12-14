550 milyon liralık dev yatırım! Tarih belli oldu: Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi... 550 milyon liraya mal olan Tokat'taki yeni havalimanının açılış tarihi belli oldu. 2022 yılı mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile resmi açılışının yapılması planlanıyor.
Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle 3 yıl önce yeni havalimanı inşaatı çalışmaları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen havalimanı 550 milyon TL'ye mal edildi.
45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pist tamamlandı. Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanının terminal binası ve kule inşaatında hummalı çalışma devam ediyor Yeni Tokat Havalimanının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışının yapılması planlanıyor.
"YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZ HAYALİMİZ GERÇEKLEŞİYOR"
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, havalimanın geçici kabulünün aralık ayı sonu itibariyle yapılmasını beklediklerini söyledi. Başkan Çelik, Mart ayında Tokatlıların özlemle bekledikleri uçak seferlerine kavuştağını belirterek, "Türk Hava Yolları mart ayında Devlet Hava Meydanları yıllık uçuş planlarını açıklıyor.
Bize en son söylenen havalimanın Mart ayı içerisinde resmen açılacağı ve uçuş seferlerinin başlayacağı noktasında. Bunlar tabii tatlı bir bekleyiş. Çok bir zaman kalmadı. Yıllardır beklediğimiz hayalimiz gerçekleşiyor. 2-3 ay çok önemli değil. Kış aylarında seferlerin zaman zaman aksadığı oluyor. Yani bu iki aylık gecikmenin ben çok sıkıntı olacağını düşünüyorum. İnşallah Mart ayı içerisinde Tokatlılar havaalanıyla buluşacak. Bir rüya, bir özlem daha sona erecek" dedi.
HAVALİMANI YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK
Tarım şehri olan Tokat'ta kargo taşımacılığının ekonomik ticarete değer katacağını belirten Başkan Çelik, "Yani biz insanların konforlu seyahat etmesinden öteye meyve-sebze biliyorsunuz son derece hassas yol, son derece narin ürünler. Çok iyi şartlarda, çok hızlı bir şekilde pazara, tüketiciye ulaştırılması lazım.
Özellikle de yurt dışı pazarlarında hızlı bir şekilde göndermesi lazım. Raf ömrünün kısalığından dolayı biz bununla ilgili de her türlü altyapıyı hazırladık. Eski havalimanında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi kuracağız. Hemen gıda ihtisaslı havaalanının birleşim noktasında antrepomuzu işte terminal binası hepsinin planları falan yapıldı. İşte bunlar da ayrıca inşaatları devam ediyor, yapılıyor.
Yani kargo uçaklarının hızlı bir şekilde Tokat'ın yöresel gıda ürünlerini alıp uluslararası pazara taşıyabilmesi için her türlü teknik altyapı oluşturuldu. İnşallah bu oluşumdan sonra da Tokat'ın hem ihracat rakamlarının hem de ekonomisini çok hızlı bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.
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