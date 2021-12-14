14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
ABONE OL
Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret açıklandı mı? 1 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 Aralık'ta Türk-İş, 9 Aralık’ta ise TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Asgari ücrette bu sene farklı çalışmalar yapıldı. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranının yüzde 30’u geçmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte asgari ücret zammı son gelişmeler...

Asgari ücret açıklandı mı? 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 oranında çıkmasının ardından asgari ücret pazarlıklarında da değişikliğe gidildi. Refah payı, vergi desteği ve enflasyonun üzerinde bir artış yapılması beklenen asgari ücrette son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili merak edilenler...

2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

2022'de geçerli olacak asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Asgari ücret zam oranının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek son toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin liraya yaklaşacağı, 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Yapılan son görüşmelere göre AGİ'de %30 zam yapılması bekleniyor. Eğer AGİ'ye %30 zam uygulanırsa güncel tutarlar şu şekilde olacak:

AGİ Mevcut %30 Zamlı
Bekar 268,3 348,8
Eşi çalışmayan çocuksuz 321,97 418,57
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 470,89
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 523,21
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 592,97
Eşi çalışan çocuksuz 268,31 348,8
Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 401,13
Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,8 453,44
Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 523,21

ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;

• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,

olarak belirlenmişti.

2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:

Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı: 1.019,91 TL
Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL
Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmesi | Canlı yayında anlattı ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ | CANLI YAYINDA ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA