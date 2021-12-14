Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler
Asgari ücret açıklandı mı? 1 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 Aralık'ta Türk-İş, 9 Aralık’ta ise TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Asgari ücrette bu sene farklı çalışmalar yapıldı. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranının yüzde 30’u geçmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte asgari ücret zammı son gelişmeler...
Asgari ücret açıklandı mı? 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 oranında çıkmasının ardından asgari ücret pazarlıklarında da değişikliğe gidildi. Refah payı, vergi desteği ve enflasyonun üzerinde bir artış yapılması beklenen asgari ücrette son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili merak edilenler...
2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?
2022'de geçerli olacak asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Asgari ücret zam oranının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek son toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin liraya yaklaşacağı, 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
AGİ NE KADAR OLACAK?
Yapılan son görüşmelere göre AGİ'de %30 zam yapılması bekleniyor. Eğer AGİ'ye %30 zam uygulanırsa güncel tutarlar şu şekilde olacak:
|AGİ
|Mevcut
|%30 Zamlı
|Bekar
|268,3
|348,8
|Eşi çalışmayan çocuksuz
|321,97
|418,57
|Eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|362,22
|470,89
|Eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|402,46
|523,21
|Eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|456,13
|592,97
|Eşi çalışan çocuksuz
|268,31
|348,8
|Eşi çalışan, 1 çocuklu
|308,55
|401,13
|Eşi çalışan, 2 çocuklu
|348,8
|453,44
|Eşi çalışan, 3 çocuklu
|402,46
|523,21
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler
- Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur?
- Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti
- Altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum!
- Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...
- Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...
- Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşüşü sürecek mi? 13 Aralık kripto para yorumları...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...