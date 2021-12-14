Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret açıklandı mı? 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 oranında çıkmasının ardından asgari ücret pazarlıklarında da değişikliğe gidildi. Refah payı, vergi desteği ve enflasyonun üzerinde bir artış yapılması beklenen asgari ücrette son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili merak edilenler...

2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

2022'de geçerli olacak asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Asgari ücret zam oranının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek son toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.