Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
13 Aralık Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasaların FED toplantısına odaklandığı kritik altın fiyatları gündemde yer alıyor. Ons bazında düşüş gösteren altın, iç piyasada yükselişini sürdürüyor ve gram altın 800 lira seviyesinde dolaşıyor. Altının yönünü bulma çabası devam ederken, 13 Aralık altın fiyatları ne kadar sorusuna cevap aranıyor. Peki; gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 13 Aralık! Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı gündemde sorgulanıyor. Yatırımcılar, altın fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. FED'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı, ülkemizde altının yönünü de doğrudan etkileyecek. ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu. Peki; 13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK!
Saat 09.05 itibariyle altın güne şu şekilde başladı:
GRAM ALTIN FİYATI
791,83
796,91
%0,97
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
793,69
793,88
%-0,25
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.785,95
1.786,20
%0,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.270,17
1.298,20
%-0,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.079,63
5.176,09
%-0,25
YARIM ALTIN FİYATI
2.531,88
2.595,98
%-0,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.079,63
5.176,09
%-0,25
ATA ALTIN FİYATI
5.263,99
5.395,43
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
438,26
519,50
%1,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
716,35
744,05
%1,04
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