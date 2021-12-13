Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 13 Aralık! Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı gündemde sorgulanıyor. Yatırımcılar, altın fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. FED'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı, ülkemizde altının yönünü de doğrudan etkileyecek. ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu. Peki; 13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu?