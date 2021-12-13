Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşüşü sürecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İç ve dış piyasalarda meydana gelen gelişmeler, kripto para piyasalarına da yön veriyor. ABD'de enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Bitcoin'in nasıl tepki vereceği merak edildi. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşüşü sürecek mi? 13 Aralık kripto para yorumları...

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 8 Aralık'ta kripto para piyasalarında tarihî düşüş gözlemlendi. 50 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin Cumartesi günü 42 bin dolara kadar düştü.