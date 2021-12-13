Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! İki formül gündemde: İşte zamla beraber emeklinin yeni maaşları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emekli aylıklarının düzeltilmesine yönelik bir çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Emekli gelirleri ile ilgili, onların düzeltilmesi ile ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.