Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! İki formül gündemde: İşte zamla beraber emeklinin yeni maaşları
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ile beraber maaşlarda artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesine yönelik çalışmamız var' dedi, milyonlar heyecanlandı. Ocak'ta maaşları artırılacak emeklilere ek zam için 2 formül gündemde... İşte emeklinin Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
Memurlara, sağlık çalışanlarına yönelik ilave zam için kollar sıvanırken, emeklilere de iyi haber geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emekli aylıklarının düzeltilmesine yönelik bir çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Emekli gelirleri ile ilgili, onların düzeltilmesi ile ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.
Bakan Bilgin'in açıklamasıyla emekliler heyecanlandı. Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve enflasyon farkı almaya hazırlanırken; yapılacak iyileştirmenin detayları merak konusu oldu.
Memur emeklilerinin memurlar için planlanan ilave artıştan faydalanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyileştirmede ise özellikle 2 formül öne çıkıyor.
Taban aylığın artırılması ve emekli maaşlarına enflasyon zammına ilaveten seyyanen artış yapılması...
MEMUR EMEKLİLERİ 5 AYLIK ENFLASYON: % 10.48
ENFLASYON FARKI: % 10.48 - % 3 = % 7.48
OCAK ZAMMI: % 5 zam % 7.48 enflasyon farkı (Aralık enflasyonu da eklenecek)
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