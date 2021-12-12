İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D’li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? İşte detaylar...

İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 milyona yakın kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye tutarları ve son taksitinin tarihi açıklandı. Çalışanlar ödeme tarihini merak ediyor. İşte, İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar?

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta yatırılmıştı.