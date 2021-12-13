Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ’arpa fiyatı’ açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında arpa fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamanın çarpıtılarak farklı şekilde yansıtıldığı belirtildi. Açıklamada, "Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi arpa üretimi, kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 30,7 oranında, buğday üretimi ise geçen yıla göre yüzde 13,9 oranında azalma göstermiştir. Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilo başına düşen maliyeti artırmaktadır" denildi.



'1 KİLO ARPANIN MALİYETİ, BUĞDAYA GÖRE DAHA YÜKSEK'

Arpa üretiminin dekara maliyetinin, buğdaya göre daha az olduğu belirtilerek, "Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilo arpanın maliyeti, 1 kilo buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur. Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatları hasat öncesinde mayıs ayında açıklanmıştır. Ancak Mayıs ayı sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesi hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki etmiştir. Açıklanan maliyet ve fiyatlar, hasat ile birlikte oluşan verileri içermektedir. Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir" ifadesine yer verildi.



ÜRETİCİYE KURAKLIK DESTEĞİ

Ayrıca, kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere kuraklık desteği verilmesine karar verildiği kaydedilerek, "Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık destek ödemesi aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

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