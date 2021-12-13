Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan vatandaş 2022 yılında alınacak zam oranlarını, asgari ücret net ve brüt zam oranını bekliyor. Yapılan zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni yılda uygulanacak zam oranlarını etkilecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte, Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.