Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı, merkez bankalarının faiz oranları üzerinde yapacağı değişiklikler için öncü göstergelerdir. Bu da ekonomide alınacak kararların belirleyicisi olmaktadır. Kasım ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise gözler Aralık ayında açıklanacak rakamlara çevrildi. Uzman isimlerin beklentileri yakından takip ediliyor. İşte, Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan vatandaş 2022 yılında alınacak zam oranlarını, asgari ücret net ve brüt zam oranını bekliyor. Yapılan zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni yılda uygulanacak zam oranlarını etkilecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte, Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.
Aralık enflasyonu rakamı 3 Ocak tarihinde belli olacak.
ENFLASYON NE DEMEK?
Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. Örneğin aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 200 TL'ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 260 TL'ye alınabileceğini ifade eder.
Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi, insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin daha az azalması ve neticesinde istikrar ve refah demektir.
Enflasyon oranları, merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımları doğrudan etkileyebileceğinden, kurlar üzerinde de oldukça etkilidir. Çünkü enflasyon oranı, merkez bankalarının faiz oranları üzerinde yapacağı değişiklikler için öncü göstergelerdir. Örneğin, enflasyon oranlarının, merkez bankalarının hedeflerinden yukarı yönde sapması durumunda faizlerde artış beklentisi ön plana çıkarken, enflasyon oranının merkez bankalarının hedeflerinin altında kalması durumunda ise faizlerde düşüş beklentisi ön plana çıkmaktadır.
Örneğin; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2016 yılı enflasyon hedefini 5% olarak belirledi. Ancak yaşanan yurt içi yurt dışı gelişmeler bu enflasyon hedefinin sapmasına sebep olabilir. Bu sapma oranının kesin bir değeri olmamakla birlikte TCMB global piyasaların gidişatını göz önünde bulundurarak faizlerde artışa gider ise USDTRY VE EURTRY kurlarında (Türk Lirası'nın değer kazancı nedeniyle) aşağı yönlü hareketler izlenebilir. Veya, mevcut konjonktür TCMB'nin faizleri düşürmesine sebep olursa bu durumda USDTRY ve EURTRY kurlarında (Türk Lirası'nın değer yitirmesi nedeniyle) yükselişler söz konusu olabilir. Tabi ki kur hareketlerinde enflasyon tek başına etken olmamakla birlikte, volatiliteye sebep olabilecek önemli bir veridir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...
- Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşüşü sürecek mi? 13 Aralık kripto para yorumları...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
- Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
- On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...
- Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...
- Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...
- 1749 AFAD personel alım sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Kadro belli oldu, gözler tarihte! Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?